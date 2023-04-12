Gin Lee即興送外賣 中伏倒貼500蚊

Gin Lee推出新歌，今次改行甜美路線。

英皇歌手李幸倪（Gin Lee）前晚在社交平台開直播，除了分享工作日常，又即興化身「外賣Gin員」為Fans買消夜，親自送上門，驚喜十足！粉絲當場起哄，反應極之熱烈，期間KOL「加葱」加入戰團，表示自己身在銅鑼灣及剛結束會議，Gin即爽快答應買消夜送上其公司。另有粉絲Phone in自言同樣身處銅鑼灣，Gin亦一口答應送外賣。

除了大掃點心做消夜外，Gin還到便利店買雪糕，遇上小Fans時大方請對方食雪糕。她抵達銅鑼灣時，甫落車已發現有Fans在場等候，她送外賣後與他們逐一合照，之後再轉場去加蔥的辦公室。加葱開心表示「難以置信」，又笑言要表演變魔術，叫Gin拿出500元，表示會將500元變成1,000元，只見他手上的500元紙鈔逐漸變色，變成1,000元，不過Gin仔細一看後發現有古怪：「呢張係菲律賓錢嚟喎……」對方亦直認不諱：「我冇話係港幣喎！」過程相當搞笑。

新歌大行甜美風 另外，Gin轉會英皇後首支新歌《Dum Dum》派台成績理想，她乘勝追擊推出另一首新歌《單戀這件小事》，今次歌曲MV風格與《Dum Dum》相當不同，由型格變成「甜寵女王」，大行甜美風！她在MV中的造型色彩繽紛，當中更在玻璃浴缸內穿露肩裝唱歌，大騷養眼美腿。Gin受訪時曾指新歌重拾自己最喜歡的R&B曲風，亦希望透過歌曲，讓大家憑歌寄意向心愛的人表白。