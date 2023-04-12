中娛星動：白百何「姊弟戀」洗底 借肖戰博翻身

近百億票房內地女星白百何，因多年前的出軌風波致事業下滑，早前她偕內地人氣王肖戰拍劇，帶挈其社交平台熱度勁升3倍成女星之首，2人的抱抱片段更登上多國熱搜，風頭一時無兩，白百何的事業有望借肖戰的強勁人氣重上高峰！

內地女星白百何憑電影《失戀33天》及《捉妖記》走紅，主演電影票房累計逾98.7億元人民幣，力壓周迅、章子怡等成為排名第2高的內地女星，更曾獲百花獎、華表獎影后。然而，2017年她捲入出軌風波，已婚的她被揭與小鮮肉同遊泰國且舉止親密，事後其夫陳羽凡發聲明表示已於2015年協議離婚，但白百何自此形象與人氣插水。

不過，最近她與內地男神肖戰合作電視劇《驕陽伴我》，肖戰是內地流量小生，作品熱度、流量及收視均有保證，合作過的女星楊紫、吳宣儀、任敏等都大受歡迎，故白百何有望借肖戰人氣翻身！

社交網熱度登頂 該劇由開拍至今，討論度已突破一億，並當選「2023年度期待劇集」冠軍。早前劇集煞科，不但成為內地各大平台熱搜，更登上美國、意大利、泰國及馬來西亞等地的社交平台熱門趨勢，非常犀利！而白百何的熱度亦持繼暴漲，在《驕》劇官宣當日，其社交網熱度指數大升3倍，在女明星熱度指數中撼贏楊紫、迪麗熱巴等當紅花旦登上No.1！

早前劇組公開煞科當日的短片，肖戰拍畢最後一個鏡頭後開心抱起白百何轉圈，網民大讚這對「姊弟戀」組合CP感十足，而肖戰當日所穿的外套，白百何之前出鏡亦着過，未知是否劇組刻意安排。