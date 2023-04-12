邱淑貞低調出巡 驚現虎背熊腰

息影女星邱淑貞近年甚少公開露面，日前有網民於主題樂園野生捕獲其蹤影，並分享至社交網，該照片即時在網上瘋傳。

當日邱淑貞陪二女沈日排隊玩機動遊戲，戴黑超的她穿黑白間條上衣襯黑色長褲，再孭上名牌手袋，低調中不失貴氣。不過她翹起雙手時驚現虎背熊腰，看似發福不少，不過勝在顏值索爆兼皮膚白滑。