娛樂

邱淑貞低調出巡 驚現虎背熊腰

息影女星邱淑貞近年甚少公開露面，日前有網民於主題樂園野生捕獲其蹤影，並分享至社交網，該照片即時在網上瘋傳。
當日邱淑貞陪二女沈日排隊玩機動遊戲，戴黑超的她穿黑白間條上衣襯黑色長褲，再孭上名牌手袋，低調中不失貴氣。不過她翹起雙手時驚現虎背熊腰，看似發福不少，不過勝在顏值索爆兼皮膚白滑。
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