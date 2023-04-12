藝人陳曉東近年主力在內地發展，早前偕老婆及兩個寶貝女返港過農曆新年。近日他與堪輿學家七仙羽、黎諾懿、伍富橋、梁兆楹等在法國餐廳食飯，見陳曉東容光煥發，外貌與身形均Keep得好，依然維持昔日的男神風采，不少網民讚其顏值重回巔峰。