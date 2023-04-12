余思霆「Big」爆搶風頭 戴祖儀咀開有感情 鎖定啜丁子朗

無綫劇《法言人》演員馬國明、林夏薇、張頴康、丁子朗、何依婷等，跟節目《請1日假去旅行》主持戴祖儀、余思霆與何沛珈前晚錄影《獎門人開心消費感謝祭》。玩「啜乒乓波」遊戲時，麥美恩被嘲最冇殺傷力，獲「欽點」與馬國明對賽，她笑言：「湯洛雯我愛你。」馬國明則隔空向未婚妻說：「唔關我事㗎！」

至於思霆穿緊身衫凸顯身材，祖儀則露纖腰上陣，兩人均稱不擔心走光，思霆笑言：「條裙係假嘅，其實係褲嚟。」祖儀則自嘲：「就算走光都冇嘢睇。」首次玩「啜乒乓波」及「落大閘」的祖儀被問可擔心成為豬隊友？她笑言：「我係走運氣路線，係運氣豬，啜乒乓波我已經Mark咗丁子朗，拍《青春不要臉》同佢咀到麻木，所以冇壓力。」思霆被問可夠膽跟將成為人夫的馬國明「啜波」切磋？她說：「唔好啦，冇合作過，壓力好大，我都係揀張頴康。」馬國明被問會否趁機熟習玩婚禮遊戲？他笑言：「我哋唔會玩遊戲，淨係會玩嘉賓，呢個係我一廂情願嘅諗法。」