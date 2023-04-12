晨早笠頭飛星洲 姜濤回到18歲 激瘦絕密照曝光

男團MIRROR的人氣王姜濤分身有術，工作接不停，天未光就出發往新加坡。為了回饋粉絲捱眼瞓飛撲到機場幫他打氣，他特意奉上多張從未曝光的超瘦靚仔相！

姜濤腳傷痊愈後即全面復工，推出單曲又忙搞自家品牌，同時要拍電影及廣告。早前他偕隊友Jer和Jeremy到日本進行神秘任務後返港，不足兩星期又再飛新加坡工作，昨晨乘搭8時的航班往星洲。最近各「鏡仔」經常出入機場，難怪再沒有「鏡粉」蜂擁式送機的墟冚場面，加上復活節假期完結，送機粉絲大減，不過仍有十幾名忠心「姜糖」（粉絲暱稱）天濛光就在機場等候。

姜濤昨晨約6時乘坐保母車抵達機場，他照例笠住灰色衞衣帽，耷低頭撳手機，他在工作人員陪同下現身離境大堂，當聽到「姜糖」呼喚，他即抬頭揮揮手，在步入職員特別通道離境前，再跟粉絲拜拜。

之前被批評身材超磅走樣的姜濤，登機後在機艙內候飛時，在社交網分享一批18歲的青澀照，向「姜糖」派醒晨福利。相片中有超瘦時期的他，有尖下巴及大方晒小腿的旅遊照。當時他還未正式入行，一臉稚氣亦已開始貪靚，當中一張相滿臉潔面泡泡，又試着西裝扮大人。

獲羅志祥送抱 另外，昨日網上流傳18歲的姜濤參加《全民造星》前，曾參與內地綜藝節目《快樂男聲》的片段，節目組知他視台灣舞王羅志祥（小豬）為偶像，即找來小豬聽他唱歌。姜濤在偶像面前跳唱，又大膽表示好不容易見到真人，要求抱抱，獲小豬爽快送抱。