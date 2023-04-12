雞排妹爆人私隱 判監4個月

昨日台北地院判決出爐，雞排妹敗訴被判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元新台幣（約3萬港元），可以上訴。雞排妹上庭時解釋無意洩密，是有網民留言回覆時貼出陳沂的照片及姓名才引人聯想，陳沂接到陌生電話也與她無關。陳沂則表示自手機號碼被公開後，持續被網民瘋狂致電，每天她都以淚洗面，長達1年半處於不安，更指摘雞排妹完全不認錯、惡意拖延訴訟，認為對方犯後無悔意。檢察官指雙方在直播前鬧不快，雞排妹以公布陳沂的手機號碼解決衝突，認為她是公眾人物，應該更注重隱私權，卻做出錯誤示範，建議法官從重量刑。

雞排妹事後在社交網向陳沂反擊，指對方現時不敢稱呼她為「黑菊姐」：「因為我告她加重誹謗……那次她向檢察官辯解黑菊是在稱讚女人美麗，那怎麼現在就不敢再寫了？」她又表示會對陳沂洩漏其電話號碼的部分提出新的訴訟，同時會就昨日的判決上訴。陳沂亦不罷休，在社交網發文：「請幫我提醒雞排妹鄭家純以後入境日本填表，問有沒有判決有罪紀錄，要記得勾『有』。」