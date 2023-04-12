4月12日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月12日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
大S「被消失」！ 定情酒店改名重生
汪小菲與大S當初孖公仔為酒店剪綵。
早前在台灣逗留期間，汪小菲曾與前妻徐熙媛（大S）的媽咪聚餐，關係似已緩和。有當地傳媒爆料，指他此行除了與子女見面外，更重要是為了生意。當初他與大S情到濃時所開、以大S命名的酒店S Hotel已徹底改頭換面，酒店內關於大S的海報已被全數撤掉，還將改名「菲行商旅」，徹底與大S劃清界線。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230412-0412_00282_003/大S「被消失」！--定情酒店改名重生
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc