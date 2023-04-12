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大S「被消失」！ 定情酒店改名重生

汪小菲與大S當初孖公仔為酒店剪綵。 汪小菲與大S當初孖公仔為酒店剪綵。
汪小菲與大S當初孖公仔為酒店剪綵。
早前在台灣逗留期間，汪小菲曾與前妻徐熙媛（大S）的媽咪聚餐，關係似已緩和。有當地傳媒爆料，指他此行除了與子女見面外，更重要是為了生意。當初他與大S情到濃時所開、以大S命名的酒店S Hotel已徹底改頭換面，酒店內關於大S的海報已被全數撤掉，還將改名「菲行商旅」，徹底與大S劃清界線。
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