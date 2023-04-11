BLACK PINK重奪「品牌價值」No.1 NewJeans咬實唔放 出道8個月狂吸7千萬

韓國最強新女團NewJeans身價曝光！5女現時狂擸23個代言合約，身價狂飆，被爆1年代言費以300萬港元起跳，媲美當紅藝人，單計廣告收益，出道8個多月的她們已瘋狂吸金逾7,000萬港元。

去年8月出道的5人組合NewJeans氣勢如虹，《Hype Boy》及《Ditto》等Hit歌熱爆音源榜，更不斷侵佔廣告市場，代言產品遍及服飾、銀行、電訊公司、電子、珠寶、隱形眼鏡與食品等，相當多元化，甚至獲起用為首爾市宣傳大使。組合現時幾乎每周都會增加一、兩個新廣告，成員以個人名義加上組合代言的品牌累計多達23個。

據業界分析，NewJeans成員年齡介乎14至18歲，個性鮮明兼散發清新氣息，與其他女團的路線不一，深受2000年後出生的年輕消費者追捧，因而贏得廣告商垂青，當時出道4個月內已接獲逾百個廣告邀約，身價不斷攀升。有廣告界人士大爆組合1年的代言費以300萬港元起跳，與不少紅星睇齊，估計她們單靠廣告，至今已穩袋逾7,000萬港元。

此外，NewJeans昨日再有新廣告曝光，她們上周以代言人身份參加韓國一個時裝品牌在日本東京原宿開設的快閃店，3日共吸引逾萬人光顧，比預期多，再次印證其驚人號召力。

Jisoo首奪冠軍歌 至於另一女團BLACK PINK同期亦在日本東京巨蛋舉行兩場世巡，合共招待11萬名觀眾，是組合相隔3年多再會日迷，演出吸引了不少日星朝聖，包括尊尼偶像組合Hey!Say!JUMP成員有岡大貴及知念侑李、AKB48成員本田仁美及劇集《今際之國的有栖》女星仲里依紗等。

完騷後，Lisa與Jisoo昨日返抵韓國機場，Lisa騎着「智能騎行電動行李箱」離開禁區，十分風騷；隊友Jennie則上載谷胸靚相吸Like。早前推出Solo碟的Jisoo亦分享奪得首個冠軍歌曲的慶祝照片，更帶挈組合於「4月最具品牌價值女團」排行榜中，踢走3月冠軍得主NewJeans重奪冠軍寶座！