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惠英紅揸挖掘機 隨時再封后
影后惠英紅與內地小鮮肉胡先煦合演公路電影《瞧一橋》，惠英紅拍攝時毫不錫身，化老妝飾演退休工程師，需駕駛三輪車、吊車甚至挖掘機。該片入圍角逐本屆《北京國際電影節天壇獎》，惠英紅將與《消失的她》的倪妮爭奪影后寶座。另外，導演楊凡6部名作《少女日記》及《玫瑰的故事》等，將以全新修復版於影展內播放。
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