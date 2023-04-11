鍾嘉欣生日 平淡是福

女星鍾嘉欣婚後移居加拿大，不時於社交網分享生活點滴。前日生日的嘉欣跟丈夫及子女留家慶祝，事後上載3張黑白慶生照及分享感受，見其兒子送上寫了「BEST MOTHER」的獎座給她，又齊齊食蛋糕，場面勁溫馨。嘉欣留言：「簡簡單單就好，平淡健康就好，和睦溫馨就好。又大一歲，珍惜當下，走好自己的人生路。」