陳嘉倩快閃台灣 由朝食到晚

前新聞小花陳嘉倩趁復活節假期快閃到台灣旅行，她形容為「寶島之吃貨篇」，她在社交網上載的旅行照全部都是食物相，留言：「吃到飽」，由早餐到晚餐，再去夜市「掃街」，但她完全不怕肥，笑言期待再走一轉，因為對台灣的美食念念不忘。有台灣網民留言示愛：「會想嫁給台灣郎嗎？」非常搞笑。