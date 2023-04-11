照顧阿Mo心力交瘁 So Ching飛韓國賞櫻充電

人氣男團MIRROR去年7月底的紅館演唱會發生墮屏意外，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）一直留院至今，其COLLAR成員女友So Ching停工多時悉心照料，至今年初才復工，跟隊友齊齊出席活動，本月更跟Winka舉行首個二人音樂會，狀態回勇，不過她仍要兼顧工作和照顧阿Mo，着實心力交瘁，不少粉絲非常擔心她。

瘋狂影相

昨日So Ching在社交網上載靚相，原來飛到韓國旅行放鬆心情，還瘋狂影相，在櫻花樹下留倩影兼上載與朋友的合照，心情靚爆！一眾紛絲見偶像笑容滿面，戥她非常開心，紛紛留言：「玩得開心就好了」、「嚟個快叉」、「So Ching世一」、「你同啲櫻花一樣咁靚呀！」