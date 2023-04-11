闖蕩江湖顧住談情 保錡做厭閒角「怕死」 肥仔收口執身彩

男團ERROR成員肥仔及保錡早前與姜皓文在新劇合作，肥仔大爆難忘劇中被淋屎，保錡則自封「ViuTV死神」，因拍劇以來已死過3次！

藝人姜皓文（黑仔）及「宇宙天團」ERROR等主演的ViuTV原創劇《極度俏郎君》早前順利完成拍攝，將於4月17日首播。黑仔與ERROR成員肥仔及保錡日前接受訪問大談拍攝感受，雖然《極》劇以傳統江湖故事為主軸，肥仔卻指更似愛情劇：「我覺得係愛情冇動作片，哈哈！大家睇唔到點打，但就見到我哋周身傷。」保錡即補充：「以為拍緊江湖片，但一啲感覺都冇。其實個故事係正能量嘅，做人一定會犯錯，從錯中學習。」談到難忘場口，肥仔笑指一定是「淋屎」一幕：「有場戲講我同193喺街畀人淋屎，個臨時演員拎住個兜想淋嗰下，點知個柄斷咗！193當時擘大個口中晒，仲鬧我做乜唔擘開口，哈哈！」

黑仔搵ERROR訴苦 首次與ERROR合作的黑仔表示今次拍劇開心到想日日返工，稱讚ERROR各成員自律又窩心：「唔好當佢哋小朋友，有時有啲唔開心同佢哋呻完，佢哋好有心，仲會打電話嚟問候，係可以合作嘅好對手，仲係好朋友。」保錡反讚黑仔自律：「佢飲食好自律，保持個身形，做藝人自律一定行頭。」

拍慣綜藝的保錡不諱言以前很抗拒拍劇，今次卻令其心態有所轉變，他解釋：「之前做好多綜藝都係搞笑同下靶位，所以拍劇都係做番搞笑同下靶位，可能係食吓屎、死吓嗰啲角色，令我唔係太想做。其實拍一、兩日嗰啲角色任何人做都OK，唔使由我去做。總之最緊要唔好日日玩屎玩尿，同埋冇啦啦畀人劈死。」他笑言在ViuTV劇集中已死過3次，自稱是「ViuTV死神」。肥仔則強調喜歡拍劇，並希望挑戰奸角，例如演《殺人犯》中有不老症的小朋友角色。