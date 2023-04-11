中娛星動：頒獎禮「裸」威！ 林允撼贏周冬雨封紅地氈女王

「星女郎」林允前晚出席內地頒獎禮玩「全裸」搶盡「峰」頭，更被封為「紅地氈女王」，一股女王駕到的氣場，直逼同場「三金影后」周冬雨！曾捲走後門風波的易烊千璽獲頒「年度影響力演員」，預告將回歸樂壇。

內地影壇盛事《中國電影大數據盛典》前晚在湖北荊州舉行，內地男星易烊千璽、鄧超、歌手梁漢文、台灣男星蘇有朋、內地女星周冬雨、林允及江疏影等盛裝出席。紅地氈環節成為女星過招鬥靚的戰場，當中以周冬雨及林允鬥得最激烈，穿裸色透視低胸裙的林允「胸」猛出擊，搶盡「峰」頭，更被網民封為「紅地氈女王」，大讚在日子有功下，她的造型及擺甫士等完全手到拿來，愈來愈有女王駕到的強勁氣場，比「三金影后」周冬雨還要厲害。周冬雨雖以「平板」身材見稱，但她出招玩「留前鬥後」，一襲大露背裙盡展優雅知性的氣質。

易烊千璽有獎攞 另外，去年被指報考國家話劇院「走後門」的易烊千璽，直至近來才開始活躍出席公開活動，前晚他在名導張藝謀陪同下現身，並獲頒「年度影響力演員」，表揚他於2022年至2023年度共有4部電影上映，作品覆蓋超過2億人次，累計票房突破100億元人民幣。近年主要拍戲的易烊千璽預告將有新歌推出，終回歸歌壇：「除了演員之外，比如說音樂，也都還會繼續工作，我自己打小廣告，就是我打磨了一段時間的這個音樂作品，很快即將就要跟大家見面了。」至於張藝謀則預告9月開拍網劇《英雄聯盟》，是他首次拍網劇。