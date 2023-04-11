《五福星》吳耀漢離世

曾兩度提名《香港電影金像獎》「最佳男主角」的著名影星吳耀漢，昨日傳出死訊，享年83歲。其家人趕到醫院見他最後一面，當時吳耀漢身上連接多條喉管，家人為他祈禱，及後醫生告知吳耀漢心臟停頓，要靠儀器維持生命，最後醫生簽字確認死亡。

吳耀漢太太之後證實丈夫死訊，她以短訊回覆：「感到不幸，而家人對此悲痛欲絕，希望給予我們私人空間。」其子吳嘉龍未知是否太傷心，至截稿前仍未回覆，而吳啟華則在社交網留言悼念表舅父。多年前與吳耀漢合作《五福星》電影系列的苗僑偉，表示得知消息後相當感慨，指合作已是20多年前的事，大讚對方幽默風趣，希望他早登極樂，願其家人節哀。至於曾在電影《如珠如寶》飾演吳耀漢兒子的張繼聰，讚對方是非常好的前輩，在片場分享很多拍戲和做人經驗。

其實吳耀漢兩年前曾透露當時已停工兩年，身體出現不少毛病，曾因心臟血管栓塞要做手術，導致嚴重腎衰竭，腎功能只剩約一成，每日要洗肚4次，而且聽力下降約七成。另外，其兩名女兒在2021年先後因涉嫌闢室作大麻種植場被捕，當時海關人員在西貢村屋單位發現太陽燈、通風設施等，檢獲13株大麻植物、疑含有大麻成分的朱古力以及包裝工具，事後吳耀漢無奈表示：「冇嘢擔心，係咁㗎啦，唉！」