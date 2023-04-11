周柏豪隔空任錫 忙做證婚人

歌手周柏豪暌違3年，終於再次踏上舞台感受歌迷的歡呼聲，熟悉的感覺隨即回來！他大展舞藝回饋歌迷，更化身證婚人，兩晚演出見證了幾對愛侶的求婚過程。

周柏豪盼了3年，終能與歌迷見面，剛在內地蘇州、武漢舉行了兩場大型粉絲見面會，每場招待逾5,000名歌迷。他一口氣唱了十多首歌，除了自彈自唱，之前在內地綜藝節目《披荊斬棘》成功解鎖跳舞技能的他，今次特別安排10分鐘的跳唱環節，獲歌迷大讚勁度十足！柏豪又透過巨型屏幕跟歌迷互動，順應要求擺出心心手勢，甚至讓歌迷扮錫錫。

見面會期間有歌迷借柏豪的冧歌即場向另一半求婚，柏豪笑說：「好多歌迷點唱《我的宣言》，但我冇唱，不過唱《男人背後》時台下就起哄，原來有歌迷當眾求婚。喺蘇州站有一對，喺武漢一站足足有4對，好熱鬧，我好似變咗證婚人咁！開心嘅，好多歌迷跟咗我10年，由讀書到工作，有啲都結咗婚生小朋友。」

父母現身捧場 主辦方在場館外特設留言版，活動前讓歌迷以便利貼留言給偶像，柏豪則在見面會中抽讀，令歌迷大為感動。他在台上表示：「多謝前來嘅每一位，佢哋畀我永遠都唔會忘記嘅時光。」他坦言曾擔心粉絲會忘記他，但站到台上感受到歌迷的熱情，即時有很大滿足感。

由於囝囝年紀還小，女兒亦要上學，所以今次妻兒未有同行，不過其父母在蘇州一站有前來捧場，順道旅行。柏豪完成5場見面會後，將要為暑假的巡演排練，計劃在內地、美加、東南亞、澳洲等多站演出，屆時妻兒或會隨行。