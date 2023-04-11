馬國明𢱑父女檔吸金 唐詩詠歸隊谷劇 回巢睇緣分

回復自由身的唐詩詠參演的最後一套無綫劇進入結局篇，她表示將來再拍無綫劇集要看緣分和誠意，馬國明則歡迎夫妻檔吸金拍廣告。

馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、林子善及趙希洛等，昨日現身紅磡宣傳無綫劇集《隱形戰隊》，玩遊戲時Tiffany以高難度動作夾實山聰拗腰食冬甩，認真好身手！大會又為林子善預祝生日。

劇集進入結局篇，問到馬國明與離巢的唐詩詠可有再合作機會？他說：「一定有，阿佘（佘詩曼）都返嚟拍啦，要睇佢檔期同公司誠意喇！」詩詠指回巢拍劇要看緣分和誠意，現時自由身，自行接洽工作，感覺相當新鮮：「嚟緊都有啲廣告會拍，希望愈嚟愈多。（自己傾價尷尬？）啲人好錫我，都畀個好價我，所以唔使傾價錢。」至於返內地工作，她抱開放態度。

馬國明相當羨慕詩詠自由身可以揀工作，講到他是無綫台柱劇接劇，他自嘲：「我只係小職員，公司好多台柱。」他又希望與詩詠拍廣告，兄妹檔甚至「父女檔」也有興趣，又指與未婚妻湯洛雯也未試過一起拍廣告，透露正在接洽中。記者提議他拍攝奶粉及尿片廣告，他笑說：「咁快？不過無任歡迎。」

陳山聰提議劉穎鏇出背心 至於山聰與Tiffany這一對令觀眾留下深刻印象，山聰開心其他角色也吸引到觀眾注意，並笑說：「尤其係Tiffany嘅背心形象，好多賣背心嘅地方都Cap晒圖，佢帶起咗着背心嘅潮流，應該順勢推出自家背心品牌，夏天推出『刑風』系列背心！」Tiffany笑說：「有得諗，仲可以搵山聰設計。」講到宣傳片暗示有主角死亡，兩人齊齊落閘封口，Tiffany表示要賣個關子，山聰則透露與馬國明將聯手對付陳展鵬，3位視帝對打，相當有睇頭。