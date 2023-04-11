獨家消息：低調返港玩驚喜 楊紫瓊加持金像獎 劉青雲勢3度稱帝

已多時未有在港露面的出爐奧斯卡影后楊紫瓊近日低調返港，日內將出席公開活動外，更獲金像獎力邀任頒獎嘉賓，預料將成為當晚焦點。而金像獎影帝大熱劉青雲於《神探大戰》演技出色，有指大會經過數輪投票後，其票數獨佔鰲頭，有望3度稱帝！

《第41屆香港電影金像獎》將於周日晚在尖沙咀文化中心舉行，頒獎禮過往3年受疫情影響，今年終於「復常」，金像獎方面自然不容有失兼隆重其事。據知，大會已向出爐奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）作出誠意邀請，希望對方現身「送驚喜」，擔任其中一個重要獎項的頒獎嘉賓。

Michelle已落實4月18日返家鄉馬來西亞慶功，與家人及粉絲聚會，分享得獎喜悅。飛抵老家前，一向支持及關心本港影壇發展的她將留港數天，加上已很久未有踏足金像獎紅地氈，故相信她答應「舊地重遊」的機會頗高。昨日已有公關發出通告，指Michelle後日將偕莫文蔚、周汶錡等出席品牌活動，率先與本港粉絲「打招呼」。

影后競爭激烈 本屆金像獎焦點依然落在影帝及影后之爭，有指經過數輪投票後，影帝以憑英皇電影《神探大戰》入圍的劉青雲票數獨佔鰲頭，不少業內人士均認為其角色很難駕馭，青雲演來卻相當稱職，加上早前他已於導演會頒獎禮上稱帝，自然被睇高一線。而近日有媒體舉辦網上觀眾投票預測影帝，不少影迷都投票給青雲，堪稱「民選影帝」，倘若他如願得獎，是繼《我要成名》及《竊聽風雲3》後第3度「雄霸」金像獎。

至於影后競爭更見激烈，「好戲之人」《阿媽有咗第二個》的毛舜筠及《燈火闌珊》的張艾嘉各有捧場客，後者月前更率先於金馬獎封后，而演齡深厚的蘇玉華亦加入戰團，絕對令一眾評審「魚與熊掌」大感頭痕，分分鐘到最後一刻才有定奪。而「初生之犢」袁澧林對自己越級挑戰早已認輸，日前出席活動時被追問有否信心封后，她即斬釘截鐵表示：「完全冇！」

胡楓奪「終身成就獎」 另外，本報收到可靠消息，從影70年的胡楓（修修）將獲大會頒發「終身成就獎」，以表揚他在演藝事業的付出，以及對影圈的無私奉獻，大會希望邀得修修昔日粵語片拍檔「七公主」陳寶珠及薛家燕出席，屆時親手將獎項頒給修修，倘若成事絕對是「世紀合體」，加上陳寶珠已多時沒公開亮相，相信粉絲必定驚喜萬分。