英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 奇妙熊寶寶
10:30 鴨嘴獸No-No
10:55 機械仔看水世界
11:00 我要做球手（Ⅱ）
11:30 午餐小時候
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 野性烏拉圭（S）（粵／英麗音）
2:00 世界勝景之最（S）
2:55 湯馬仕小火車索多島盃競速大賽
4:00 花生動畫（S）（粵／英麗音）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 芝麻街大酒店（Ⅰ）
5:30 反斗靈貓（Ⅲ）
5:55 機械仔看水世界
6:00 迷你波莉（Ⅰ）
6:30 時空大冒險（Ⅲ）
7:00 手語新聞報道（S）
7:25 話說當年
7:30 七點半新聞報道（S）及天氣報告（S）
7:55 滋味小廚
8:00 明珠雜誌（S）
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅣ）（S）
9:15 100道風味
9:30 哈利波特鳳凰會的密令（PG）（S）（粵／英麗音）
12:15 晚間新聞（S）及話說當年
12:35 明珠雜誌（S）及至尚生活（S）
1:30 中國24小時及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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