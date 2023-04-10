回鄉「上車」變生招牌 周子瑜升呢小富婆 2,770萬買豪宅

韓團TWICE台灣成員、年僅23歲的周子瑜出道8年密密吸金，今年春節返家鄉台灣低調置業，物業交易資料最近曝光，她豪擲逾2,770萬港元購入位於高雄的逾千呎豪宅，榮升圈中小富婆！

周子瑜今年1月返台過年期間，有消息傳出她低調購入高雄一幢高層豪宅，但基於隱私，購入單位的面積及總價均未有透露。直至最近，據發展商公開的物業成交最新實價揭露，周子瑜購買的高雄鼓山區逾千呎豪宅位於30樓，總值逾2,770萬港元。地產商在官網上載周子瑜偕父母交收物業當天拍下的合照，並借她催谷樓盤：「恭喜周子瑜成交，購置高樓層一層一戶，大器格局……歡迎來與周子瑜當鄰居。」

據悉樓盤是以周子瑜個人名義購入，亦是她擁有的首個物業，位於北高雄精華商圈，豪宅區內設有泳池、養生按摩池、健身房、瑜伽教室及特殊國際演藝會議廳等設施，周子瑜購入主因是其母投資的醫美診所位於該豪宅對面。消息曝光後，不少粉絲都留言表示很羨慕子瑜年紀輕輕已榮升圈中小富婆。

Momo力壓Sana稱冠 此外，將於本月中再到日本舉行巡唱吸金的TWICE，日前宣布下月底在當地推出第10張日語單曲，並陸續公開各成員的宣傳照。而由日本樂迷票選「最喜愛的韓團女歌手衣着典範」結果出爐，子瑜隊友Momo力壓Sana榮登No.1，另一韓團aespa成員Karina與ITZY成員有娜依次排第3及4位。