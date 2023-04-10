暢所欲玄：三書六禮締結婚約

癸卯兔年，適逢雙春兼閏月，大家聽聞都知是締結婚姻最適合的年頭，無論是隆重或簡單，中式或西式，最重要是擇個良辰吉日，好多人會產生疑問，例如是否需要於同一天設宴招呼親友等等，其實擇日的關鍵是找出合適的日期，讓男女雙方正式簽下婚約（證明書）這一刻，同時間產生八字密碼出來，等同在吉日吉時互相交拜天地，是否設宴可另找日期慶祝。

上期文章提到一間公司、一個國家宣布成立的一刻，馬上就產生未來運程，因此如要結婚，先選擇合適雙方的日子來註冊，其他事項可稍後安排。

當然婚娶禮儀按自己安排，傳統習俗如過大禮、上頭等，亦有些迎娶禁忌的。如迎親時，新娘出門前必須用紅傘蓋頂，隨之撒米，邊行邊撒，女方親友送新娘出嫁時，避忌寡婦、孕婦送親，還有安床忌、嫁衣忌、跨門忌、新娘過門首三天不可下廚做事等等。

結婚戒指代表男女雙方定情信物及一生承諾，不論男女，戒指都是戴在左手無名指上，亦同大家分享過，左邊是吸收意思，跟玄學風水同一理論。因篇幅有限，不能盡錄，但總結一句，擇日註冊是重中之重。不可掉以輕心。

堪輿學者元海