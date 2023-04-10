Twins晒表情包鬥萌

組合Twins成員蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）不時隔空互動，近日她們不約而同拍片，用同款濾鏡齊齊扮貓賣萌！見阿嬌頭上加上貓表情特效，她亦即席模仿打呵欠扮眼瞓！另邊廂的阿Sa就大玩表情包，演繹苦笑、扮嬲、扁嘴等多種情緒。網民羨慕2人感情好，連拍片濾鏡都要夾埋一齊用，又讚阿嬌真人靚過用濾鏡。