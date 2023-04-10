慶生惹是非 炎明熹被屈掠水 粉絲怒轟抹黑

人氣小天后炎明熹（Gigi）昨日18歲生日，日前獲500名粉絲在西貢的酒店為她舉行生日派對。與粉絲聚餐、合照及玩遊戲等的Gigi，被感動得數度落淚。不過，昨日竟有聲稱出席派對的網民出Post，粗口夾雜的鬧爆Gigi及其粉絲後援會：「畀咗四百幾、五百蚊，食嗰三樣熱盤，每樣只限一粒！真係佛都扯火，自己賺咗幾億㗎啦，嗰啲fans成千幾人，每個平均收$450，都執75萬啦，食埋啲咁嘅垃圾！」

網友拉MIRROR相提並論

該貼文迅即引起網民熱議，留言幾乎全部力撐Gigi，認為收費合理，並怒罵該網民扮粉絲，根本沒有出席派對，是在網上偷圖後抹黑生事，又笑他計錯數：「$480x500人=24萬，何來75萬？包酒店、布置、食物、T恤、閃卡機、巨型公仔等，何來賺錢？」、「用啲咁低莊嘅手法去詆毀一個小妹妹同佢啲粉絲，我覺得好可悲，我唔信真粉絲會講咁冇禮貌嘅說話，你一個post、一句說話抹殺晒成個團隊所做嘅一切！」當中有網民轉移焦點至MIRROR身上：「我係鏡粉，行過見到其實收費都好合理，有得見你嘅偶像，又有得聽歌，算係咁啦！」、「好過鏡團收咗會費，然後又要畀多$480偶像見面費！仲要冇得食！」