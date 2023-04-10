古天樂再搞「新研究」 袁澧林做足功課 密謀進軍日本

古天樂（古仔）、袁澧林（Angela）及胡子彤等，昨晚出席《香港國際電影節》閉幕電影首映禮，場面熱鬧。提到早前憑電影《明日戰記》撼贏劉青雲，榮封華鼎獎影帝，古仔坦言：「有啲意想不到，估唔到科幻片都可以得到『最佳男主角』，我好難形容心情，總之多謝大家嘅支持，希望之後可以開拍更多唔同題材嘅電影。」而今次演救護員的他，透露片中有幾場大型意外事故場面，他表示：「最重要係點樣去冷靜處理及判斷，能夠帶畀觀眾療愈感覺好重要，尤其係疫情，所有人都戴住口罩，我近期都開始接觸音頻治療。（因為好大壓力？）我想研究吓可唔可以將呢樣嘢發展成下套電影嘅題材啫！」

Tube Dress愈滑愈低

至於Angela身穿黑色Tube Dress現身，拍照時裙子愈跌愈低，她解釋：「條裙太大，我又清減咗啲囉！（金像獎更性感？）唔會喇，我本身都冇性感本錢，只係準備咗一條簡單嘅裙。（有冇信心攞影后？）冇。」提到早前為日本歌手Vaundy拍MV，她表示：「如果可以因為咁而進攻日本都好，咁要學好啲日文喇！（要求同MV導演二宮健合作？）其實好耐之前我哋見過面，當年電影節放映我演出嘅《白色女孩》，佢都在場，大家有合照。佢畀番張相我睇，仲話當年已經想同我合作，所以今次個MV就搵我。」而胡子彤早前重返棒球港隊，他說：「最大原因係疫情期間可以停低諗一諗，發覺自己最舒服嘅就係打波，因為可以做番自己。依家積蓄已經用晒，嚟緊要開工，搵咗錢先再打波。」