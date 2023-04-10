中娛星動：無厘頭爆「陰謀論」 JJ虛擬地產跌價9成 周杰倫被拖落水

新加坡天王林俊傑去年底擲近百萬港元購買虛擬地產，但隨着虛擬貨幣狂跌，令其「物業」價值蒸發逾9成，更因而登熱搜。有陰謀論指他今次登上熱搜是有人刻意操作，以掩蓋周杰倫被指豪賭輸錢的傳聞，令事件愈鬧愈大！

向來喜歡投資的林俊傑（JJ），前年11月號召網民「入住」某元宇宙社區，去年底更擲12.3萬美元（約96.55萬港元）購買3塊虛擬地產。不過，業內指出隨着虛擬貨幣狂跌，該元宇宙地產銷售平台的成交價中位數已下跌近90%，當中JJ的「物業」跌到只值1萬美元（約7.85萬港元），價值蒸發逾9成！

Fans質疑有人操作 「#林俊傑買虛擬地產浮虧91%#」昨日衝上熱搜，雖然帳面虧蝕金額對JJ來說只是小菜一碟，但其Fans卻嬲到震，不忿偶像突然爆出負面新聞，有人更用「陰謀論」形容，懷疑有人刻意操作，為周杰倫前兩日的賭博熱搜「食死貓」！

事緣周杰倫上周登上熱搜，瘋傳他在新加坡舉行演唱會期間，兩小時輸掉1億元新台幣（約2,600萬港元），但傳聞未被證實，有人認為JJ今次報道是用作轉移視線。