餐廳再開張 500萬名車造勢 黃宗澤目標年賺千萬博翻本

疫情幾乎打殘黃宗澤的飲食王國，隨着市道復甦，其名下餐廳進行裝修後日前再開張，他更出動總值500萬的名貴跑車充撐場面顯貴氣，同時豪言要賺回過去3年損失的生意，矢志搵夠8位數！

黃宗澤（Bosco）早已演而優則商，發展其飲食生意，可惜疫情令他損手虧蝕。不過，這沒有磨滅Bosco的決心，近日其旗下餐廳進行裝修，日前再度開張，他即安排2部價值共500萬的名貴跑車到場，其中一部更是古董超跑，由外國購入，屬展品級，價值不菲！

開Party慶祝 之後他與一眾員工齊齊切乳豬影大合照，場面熱鬧。員工亦勁Like老闆疫情期間不離不棄，大家笑得非常開心。Bosco非常貼心，除了與一直耐心等候的粉絲團影相，又請粉絲食切好的乳豬，答謝他們到場支持，非常有愛。

Bosco昨日接受本報訪問時表示：「開業目標係想追番之前3年失去嘅生意，目標係搵8位數！初頭覺得冇可能做到，但後來計一計其實有機會做到，所以依家嘅目標係一年搵過千萬！」問到為何未有邀請藝人到場？他說：「費事騷擾到其他藝人，又要影相，唔想麻煩到佢哋。今次都係請番啲熟客，開個小Party慶祝。」問到超跑的價錢？他笑言：「錢嘅嘢唔好提，主要畀大家打吓卡！」