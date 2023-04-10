娛樂

缺席連詩雅婚禮 黃翠如攬攬補數

黃翠如（中）甫返港，即相約閨蜜陳自瑤（左）及連詩雅見面。 黃翠如（中）甫返港，即相約閨蜜陳自瑤（左）及連詩雅見面。
黃翠如（中）甫返港，即相約閨蜜陳自瑤（左）及連詩雅見面。
將於月底出閣的連詩雅（Shiga），與陳自瑤、黃翠如因拍劇而成為閨蜜，翠如早前到馬來西亞玩了個半月，直至近日才捨得返港，Shiga即網晒3人合照，寫道：「有彼此，就在心中的。」翠如則預告未能出席好姊妹婚禮：「回來攬一攬，再回來，你就是陳太了，錯過你的婚禮，但你以後的人生大事都要見證。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc