缺席連詩雅婚禮 黃翠如攬攬補數

將於月底出閣的連詩雅（Shiga），與陳自瑤、黃翠如因拍劇而成為閨蜜，翠如早前到馬來西亞玩了個半月，直至近日才捨得返港，Shiga即網晒3人合照，寫道：「有彼此，就在心中的。」翠如則預告未能出席好姊妹婚禮：「回來攬一攬，再回來，你就是陳太了，錯過你的婚禮，但你以後的人生大事都要見證。」