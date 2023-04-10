唔介意與郭柏妍傳緋聞 丁子朗選擇性落閘 唔吼何依婷

藝人丁子朗最近傳撻着郭柏妍，昨日宣傳新劇時，他自稱不介意與對方傳緋聞，但面對新劇拍檔何依婷，他即落閘表示不想再有緋聞，認真雙重標準！何依婷自嘲可能比對方年長，想傳緋聞都難。

馬國明、林夏薇、何依婷、丁子朗與黃嘉樂昨日宣傳無綫劇集《法言人》，何依婷因要拍劇，於活動開始後半小時才現身。對於成為公司力捧名單之一，她表示沒有多想，無論是否在名單上也會努力做好自己；同樣受力捧的丁子朗則坦言開心，覺得打下強心針。

拍完咀戲Friend咗 提到與郭柏妍的緋聞，丁子朗即拉開話題：「何依婷話點解我哋冇緋聞，可能我哋啲戲太屎，哈哈！」又揚言與郭柏妍是好朋友，不介意傳緋聞，當為劇集宣傳。他與何依婷在新劇演情侶，自爆開拍一星期便要拍Kiss戲，令兩人由尷尬變熟落，何依婷補充：「我哋冇合作過，第一個星期就拍錫戲，我係好怕醜，啲人話我嫌棄佢，其實唔係，但嗰場戲之後就Friend咗。（擔唔擔心傳緋聞？）我諗冇乜機會，可能因為我年紀大過佢，應該傳唔出。」丁子朗亦大叫怕怕：「我唔想再傳緋聞！」

至於林夏薇笑言在劇中並非惹火，而是噴火：「劇中講我好鍾意食辣同薯片，食到生晒痱滋。」被馬國明取笑是「發炎人」。2人首度演情侶，談到親熱戲，林夏薇笑說：「唔多，就算有，都會令雙方伴侶非常安心。」

去年底離巢無綫的黃嘉樂，強調與無綫關係好，希望香港、內地兩邊工作，下星期會到內地拍網劇，亦會參與無綫劇《逆天奇案2》。

丁子朗 Fans舉牌捧場，令馬國明非常開心。 黃嘉樂已離巢，依然會合林夏薇宣傳。