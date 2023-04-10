娛樂

每月一旅行 李嘉欣玩到新西蘭

李嘉欣晒靚背留倩影。 李嘉欣晒靚背留倩影。
李嘉欣晒靚背留倩影。
「大美人」李嘉欣最近跟不少人一樣展開「報復式旅行」，差不多每個月都去旅行，2月先到日本滑雪，3月再到大阪暢遊，近日她則與老公許晉亨、兒子一齊飛到新西蘭度假。繼乘坐直升機俯瞰景色後，她又網晒欣賞日落的靚相，優雅的她穿上白色大露背裝，露出健美的蝴蝶背，相當吸睛。
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