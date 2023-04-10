倒地不起 蔡少芬嚇破膽 張晉拍戲受重創 緊急送院動刀

前港姐蔡少芬（Ada）的武打明星老公張晉爆出拍戲受傷入院，需即時動手術！據知他身在內地拍攝電影時發生嚴重意外，疑似左腳骨折，而且身體有多處受傷，劇組急急送他入院接受治療，Ada接獲消息後嚇得魂飛魄散！

現年48歲的張晉近年在內地甚為搶手，染指綜藝節目，同時戲接戲做不停。近月身在浙江為古裝電影《陌路狂刀》開工的他，據悉上月底在片場拍攝時突然發生意外，倒地且身體有多處損傷，尤其雙腳情況最為嚴重，電影公司緊急送他入院治療。當時身在香港的Ada接獲通知老公受傷，即憂心如焚，但礙於要照顧3名兒女分身乏術，最終劇組安排張晉返港做手術，讓Ada安心下來，也方便她親自照顧老公。

插鼻喉 打石膏 張晉昨日在社交網上載兩張身在醫院的照片並發文：「拍動作戲，難免的事還是難免發生。」見他躺在病床上插住鼻喉，左腳小腿打上石膏，傷勢似乎相當嚴重，而腳踝兩旁都有大袋疑似冰塊敷貼，似是用作消腫，而其右邊小腿亦有一大塊疑似冰墊充氣墊包住，行動不便的他估計要臥床休養一段日子，而其手腕亦又紅又有傷痕。雖然一臉倦容，但他仍對住鏡頭舉起V字手勢，明顯是想向大家報平安，表示並沒有大礙。

Ada昨日回覆時透露老公已接受手術：「多謝關心，做咗手術，依家要等康復。」而張晉的經理人對於意外受傷經過，低調不作回應，只表示：「多謝你哋關心，佢唔係斷骨，具體嘅嘢就唔交代喇。佢OK，冇咩嘢啦，依家喺香港屋企休養緊。」其實張晉向來不錫身，擅長拍動作片的他經常要應付不少武打場面，曾經講過盡可能都會親身上陣，絕少用替身。得知他受傷後，大批粉絲湧到其社交網留言慰問，並祝福他早日康復：「好好養傷，傷筋動骨一百天，可不許亂動」、「天吶，注意安全啊，好好休息，快點好起來」、「披荊斬棘後有滾燙人生」等。

張晉努力賺錢，老婆蔡少芬則留港照顧子女為主，上月她獨自帶同3名子女到新加坡旅行，並在社交平台分享旅遊照，當時她發文：「我接受一個大挑戰，一拖三，我的第一次，好興奮，好緊張，好……擔心。」見她與子女到主題樂園及動物園，她表示：「我真的要給自己一個棒棒的，每個孩子安全帶回家，任務完成啦！」她又搞笑叮囑老公：「你好好幹活。」