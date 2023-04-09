「Rey」黛絲驚喜回歸星戰

每年一度的《星球大戰慶典》（Star Wars Celebration）前日在英國倫敦舉行，魯卡斯電影公司主席Kathleen Kennedy率領眾星宣布未來大計，將開拍3部《星戰》電影，包括飾演Rey的英國女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）回歸主演新一集，令在場一眾「星戰迷」瘋狂！

今次是她繼2019年的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: Episode IX-The Rise of Skywalker）後再度歸隊，據知新一集的背景發生在《天》片故事15年後，驚喜現身慶典的黛絲表示非常興奮能夠延續《星戰》旅程。此外，英國男星祖狄羅（Jude Law）亦有站台宣傳之前已公布的《星戰》新劇《Skeleton Crew》；韓國男星李政宰則宣傳《星戰》外傳劇集《The Acolyte》。席上還公開今年8月於Disney+首播的《星戰》外傳新劇《阿蘇嘉》（Ahsoka）首個預告片，美國女星Rosario Dawson將任女主角，同劇還有楊紫瓊徒弟、意大利中國混血女新星劉承羽。