轉口味收割小鮮肉 Kylie秘撻添麥菲被寸「雜食」

美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner出名「多戀事」，去年12月與歌手男友Travis Scott甩拖後，近日驚傳撻着荷里活「小鮮肉」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），隨即引起男方Fans不滿，警告她盡快遠離！

拍拖消息由爆料網率先爆出，指Kylie與添麥菲已秘密拍拖幾個月。網站指他們今年1月在巴黎時裝周邂逅，出席法國設計師Jean-Paul Gaultier的時裝騷後撻着，更公開他們的同框照。消息傳出後即惹來網民熱烈討論，有人更聲稱收到風，指他們將一同出席《Coachella音樂節》。

戀情尚未證實，但添麥菲的女Fans已眼火爆喪鬧：「Kylie，你最好遠離添麥菲！」亦有人寸她與家姐Kendall Jenner一樣愛「集郵」：「Kendall姊妹花收集我嘅男人有如捉Pokemon精靈！」而Kendall近期亦與另一「小鮮肉」歌手Bad Bunny撻着。

水着廣告撐家姐 Kylie與添麥菲暫未回應緋聞，查實添麥菲向來對圈中人情有獨鍾，曾先後與兩名「星二代」麥當娜（Madonna）女兒露迪絲（Lourdes Leon）及尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose拍拖。

另方面，身材火辣的Kylie近日為家姐Kim Kardashian的水着系列拍攝宣傳照，大騷最強Body！她穿上粉紅色比堅尼在泳池大擺誘人甫士，施展濕身誘惑，原來她今次免費出動私人泳池取景，夠晒大方。