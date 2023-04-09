藝人李璨琛的女兒李元元（Lucy）最近榮升家姐，日前她更身兼母職，幫手照顧妹妹Sucy，見Lucy揸住奶樽餵Sucy飲奶，不過一臉不情願的樣子，像在叫妹妹「飲快啲啦」，非常搞笑！連Lucy媽都忍不住留言：「大家記得深喉採樣事件嗎？食快啲呀阿妹，阻住家姐去玩。」