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馮盈盈讀書唔影響拍劇
前港姐冠軍馮盈盈去年因「唔聽教」被無綫投閒置散，經過一年自我調教後終獲解凍，更於即將開拍的新劇《逆天奇案2》孭重飛，盈盈昨日受訪，對於順利回歸，她表示：「多謝關心！（開劇兼顧到學業？）今個學期到5月就完結，唔會影響到工作嘅！」
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