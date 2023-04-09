陳若思想有蘇民峰一成功力

J2女神陳若思（Amber）近日27歲生日，除了希望家人健康，工作上也希望J2愈來愈多觀眾捧場，亦希望有機會拍劇。與蘇民峰主持節目《開壇》的她，希望繼續學習風水八字，期望有日能學到蘇師傅一成功力。經常在節目中「大逆不道」激師傅的她笑說：「我會乖啲，會收斂一啲㗎喇，哈哈。」