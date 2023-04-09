丁文俊龍婷撐枱腳 周吉佩邀合唱 曹敏寶賣口乖

無綫《中年好聲音》參賽者包括周吉佩（吉吉）、曹敏寶、龍婷及丁文俊等昨日雲集尖沙咀，舉行Busking派對，吸引逾百人圍觀。吉吉被問到找來已遭淘汰的曹敏寶合唱《童話》，他卻自爆：「我本來係搵何博文合作嘅，後來識咗十幾年嘅敏寶落榜嘞，我就同何博文講唔搵得佢嘞。（何博文唔開心？）我請佢食飯道咗歉，同埋搵咗佢寫歌。」

曹敏寶即賣口乖，指吉吉及顏志恆乃自己心中三甲人選。提到昨日是她與老公結婚五周年紀念，她即謂：「呢段時間得失咗老公，完成活動後就會同佢慶祝嘞，佢唔浪漫咪我做囉，真係爭未送花咋，今日（昨）所有嘢都我安排。」

龍婷與丁文俊合唱《選擇》而傳緋聞，兩人受訪表現尷尬。丁文俊直認兩人因合作而熟絡，練完歌會單獨食飯，且大方表示不會因緋聞而不再約會。

吳大強抱病上陣 而吳大強因患上感冒本來缺席，但最終亦有現身：「病咗幾日，依家盡量休息同做吓運動，希望盡快好番。（你入咗7強嘞？）係。（擔心病影響比賽？）唔擔心，因為仲有時間。」