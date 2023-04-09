娛樂

伍韻婷性感搶Fo 挑戰師姐

曾參選港姐的伍韻婷於美國麻省大學畢業。 曾參選港姐的伍韻婷於美國麻省大學畢業。
曾參選港姐的伍韻婷於美國麻省大學畢業。
無綫節目《Dolce Vita》（《港生活‧港享受》）今年邁向第18年，節目中文名會改為《至尚生活》，並加入3位新血主持伍韻婷、吳兆麟及星級主廚楊尚友。早前10位新舊主持以全新形象拍攝宣傳片，當中以伍韻婷最性感，至於「師姐」黃碧蓮亦不輸蝕，盡騷白滑玉背，而於節目中亦露香肩上陣。
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