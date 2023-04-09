向故人致敬 黯然神傷 Sam與林家謙有緣 天生做阿四

Sam一連7場的紅館騷前晚開鑼，年屆74歲的他精力充沛，與兩子許懷欣、許懷谷和契仔Justin，一齊Rock爆舞台，趁Sam換衫期間，許冠文上台爆料，指他填寫《鐵塔凌雲》的歌詞時，正值Sam要在美國娶混血太太Rebecca Fleming時，卻遭媽媽極力反對：「Sam得22歲，事業無成，媽媽話Sam實餓死老婆瘟臭屋，我踏上征途嘅任務就係要帶Sam返香港。」最終許冠文任務失敗，見證完Sam結婚不久，自己亦好快做老襯。

唱許冠英名曲 感性的Sam向故人致敬的環節中，表現哀傷，包括向以前樂隊領班、陳百強致敬唱出《感情到老》；唱三哥許冠英的《無情夜冷風》時，傷心得摸着樹上代表哥哥的「鷹」，而唱張國榮的《有誰共鳴》時，特意將歌詞改為「夜闌靜，問哥哥可感應」。

首場的嘉賓是唱作人林家謙，家謙表示無想過能與歌神同台唱歌，感覺好特別，提到Sam曾在訪問中表示與家謙很相似，他認為才華跟前輩相差好遠，但講笑自己同Sam都是麻煩的處女座，又與許冠文和Sam兒子同樣九月三日生日，也是屋企的「阿四」。