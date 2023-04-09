中娛星動：500遊客包圍！鹿晗求讓路 嗌到聲沙出皺紋

內地男星鹿晗日前腳踏人字拖拍攝真人騷時，被逾500名遊客重重包圍，為免發生人踩人事件，他化身保安維持秩序，嗌到聲音沙啞，但被批靚仔形象崩壞，面色、唇色黝黑兼皺紋暴現，男神跌Watt！

鹿晗日前在台山的公園拍攝內地真人騷《哈哈哈哈哈》第3季，吸引大批遊客注目，爭相追星。鹿晗穿上花恤衫、短褲及人字拖上陣，面對現場逾500名遊客上前拍照，即使有工作人員及保安陪同，他也難以招架！眼見群情洶湧，工作人員及保安花盡唇舌，要求群眾「讓路」，加上鹿晗只穿人字拖，擔心他隨時被踩傷。

疑「黑粉」惡搞圖片 眼見人山人海，鹿晗為免情況失控發生人踩人慘劇，惟有化身保安，不斷高聲呼籲現場的遊客不要推撞：「大家往後退往後退，要注意安全！」期間有部分遊客未有理會，反而在人群中拚命擠前，以爭取有利位置拍照，而鹿晗雖然嗌到聲音沙啞，也繼續勸喻群眾「讓路」，好讓他和工作人員離開。之後他換了另一套衫繼續拍攝，再次被粉絲追着拍照，他滿足要求停下來拍照。

鹿晗以上行為被網民大讚暖心夠親民，但亦有網民分享現場拍攝的照片，狂批他又黑又瘦，面色、唇色發黑，更多了皺紋，跟內地演員趙本山撞樣，靚仔形象蕩然無存。另一批網民則指是有「黑粉」故意生事，將鹿晗的照片加工，更聲稱在場看到他本人，皮膚白滑如少女肌。

關曉彤被勸減磅 另外，鹿晗女友關曉彤也一樣「中槍」，有網民批評她愈來愈「肉感」，叫她快快收身減磅，免由「玉女」變「肉女」！