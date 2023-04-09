盛大應援浪接浪 炎明熹慶祝18歲生日變喊包

炎明熹

「聲夢人氣王」炎明熹今日18歲生日，正式大個女！日前500名Fans為她大搞生日派對，加上媽咪及妹妹特意來港陪過生日，令她感動得多次落淚。她又發揮「火星女孩」本色，笑言成年後最想做的是換領成人身份證！

500名歌迷前日在西貢舉行盛大生日會，並邀得森美做司儀，為炎明熹（Gigi）預祝18歲生日，Gigi媽咪及妹妹長居內地，但也特別前來為她慶祝。見到歌迷的熱情及心意，Gigi感動得多次落淚，尤其上台致詞時淚腺失守，期間更一度忘詞：「由我唔知自己應該做乜嘢，到之後開始追尋自己嘅理想，然後遇見大家，呢個緣分真係好難得……我記得要講乜嘢喇！爭氣！我唔知大家可以陪我行幾遠，有時我會話如果你哋有嘢做，唔見面都冇所謂，但其實我好想見到大家，唔想大家離開我。」此時Fans高呼：「我哋唔會，永遠支持你！」

獻唱《隱形的翅膀》時，Gigi被歌詞及現場氣氛感動，邊哭邊說：「你哋就係我隱形的翅膀！」之後她偕妹妹及Fans接受無綫《東張西望》主持吳幸美訪問，Gigi妹妹初時表現害羞，躲在她身後，之後以普通話公開送祝福：「姐姐，生日快樂！」Gigi指妹妹與Fans的祝賀令她相當開心，因全部都是她的家人，問到成年後最想做甚麼？她又再「火星女孩」上身，搞笑說：「換領成人身份證！」

200萬紙鶴入健力士 生日應援活動浪接浪，Fans聯同九巴合辦免費乘車日，讓市民今日無限次免費乘搭「1A」路線，並有全港逾50個打卡燈箱，Fans又買下旺角LED大型廣告屏幕播放Gigi新歌，及舉行大型籌款活動。此外，Fans組織的義工隊「炎點熹望」為疫情減退而摺的200萬隻紙鶴，獲健力士世界紀錄證明書。