連續6粒鐘帶貨有壓力 黎耀祥北上一年 搣甩「港普」

視帝黎耀祥闊別香港一年，北上搵真銀。前晚他現身無綫節目時，自爆試過連續6小時講普通話帶貨感壓力，故現時普通話大有進步，絕對應付自如。而泳兒日前於社交網上載婚戒照惹誤會，笑言老闆楊受成也「中招」，第一時間送祝福。

黎耀祥、朱晨麗、鄭俊弘、關智斌、李幸倪和泳兒，與《中年好聲音》參賽者曹敏寶、涂家堯和梁浩銓等，前晚參演無綫遊戲節目《思家大戰》。於內地密密接工作的黎耀祥，透露已一年沒返港，對於無綫近期興起藝人帶貨，他透露稍後會為無綫擔任其中一場直播嘉賓，由於是嘉賓身份，故沒有任何壓力。

問到「港普」帶貨是否特別受歡迎？他笑言：「我喺上面咁耐，普通話唔錯㗎，有7、8成。幾年前試過做一場6個鐘，仲要講普通話就有啲壓力，依家濕濕碎。」又預告6月拍新劇，問到劇迷引頸以待的《巾幗梟雄4》何時開拍？他說：「因為想同內地平台合作，所以都要審批，劇本我未睇，拍檔應該冇變，但幾時開就未知。」

泳兒累老闆「中招」 而泳兒早前在社交網上載婚戒照，又留言「我願意」，結果惹來結婚疑雲，她坦言只是MV情節，又指不少朋友及英皇老闆楊受成也「中招」，第一時間恭喜她，在旁的關智斌表示：「我哋大家有個Group，好似第一個恭喜佢係老闆，之後大家就一齊恭喜佢，我都開始包緊人情。」泳兒笑言：「好多謝大家祝福，冇諗過引起咁大誤會，收到好多電話同短訊，令到我哋全部人都好慌張，好似我首歌《同歸於盡》咁好驚！所以即刻要再出Post，有啲朋友就嬲咗問點解唔係第一個通知佢，老闆就冇嬲嘅，我諗佢會支持我結婚。」關智斌指大夥兒決定在陳家樂的婚禮上，出盡力搶花球給泳兒。

而泳兒強調不是整蠱人，只是新歌預告，關智斌取笑她的發文太過文青才惹來誤會，笑言下次應該由他負責爆出婚訊。泳兒表示將來結婚會預先通知好友，絕不會再有「狼來了」發生：「第時拍MV都唔敢着婚紗，真係好驚！」