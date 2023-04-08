5:30 蟲蟲老友記及機械仔看水世界

7:55 滋味小廚及英國海岸鐵路遊（S）

1:10 中國24小時及金融概要

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

