模特兒出身的韓國索爆普拉提導師沈雅潤，因漂亮兼親切深受學生歡迎。努力Keep完美身形的她，經常拍寫真留下最美一刻。最近她在社交網上載多張性感寫真，穿上粉藍色內衣及插上多朵藍色花，化身性感花仙子。她又換上開胸裝，大晒南半球和小蠻腰，性感不失優雅。