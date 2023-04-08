逾700賓客見證 李昇基娶李多寅感動爆喊

韓國36歲男歌手李昇基與拍拖兩年的30歲女星李多寅昨日在首爾舉行盛大婚禮，邀請逾700名賓客觀禮，包括女星韓孝珠、李世榮、「臉蛋天才」車銀優及「國民MC」劉在石等。期間李昇基聽到祝賀歌時，感動得流下男兒淚。

李昇基前年5月認戀「星二代」李多寅，女方母親是經典韓劇《大長今》「崔尚宮」甄美里的女兒，其繼父捲入造市案入獄，一家人形象麻麻，故李昇基的粉絲曾反對偶像跟李多寅拍拖，不過兩人最終排除萬難，昨日於首爾帕納斯洲際酒店舉行婚禮。

暫未計劃度蜜月 婚禮以非公開形式進行，雖然會場外設有記者區，但一對新人沒有現身見傳媒。擔任司儀的劉在石呼籲賓客不要上載婚禮的照片到社交網，但仍有人公開婚禮現場的照片。早前為拍戲剃光頭的李昇基頭髮長了不少，沒有戴假髮，與李多寅深情對望，當男歌手李笛獻唱祝賀歌曲時，李昇基一度感動落淚。他透露會與太太專心工作，暫時未計劃度蜜月。

李昇基活躍於歌影視，人緣甚廣，加上外母甄美里是出道多年的演員，出席婚禮的賓客逾700人。曾與李昇基合演劇集《燦爛的遺產》的韓孝珠與《依法相愛吧》的李世榮均有出席。與李昇基合作節目《強心臟》與《新西遊記》的恩師姜虎東特別來送祝福，而男團Super Junior成員圭賢與銀赫、ASTRO的「臉蛋天才」車銀優、BTOB成員陸星材、FT Island主音李弘基、Seventeen成員Hoshi與Joshua、男歌手朴宰范、男星李東旭、金南佶、李尚允、劉延錫及李東輝等亦有來到賀。