暢所欲玄：哪個星座升職最囂張？

有些朋友當升職之後可能變得囂張或判若兩人，哪個星座會有這些情況？

獅子座：成功升職後，絕不輕易放過展現個人魅力於人前，更何況是地位不同有高低之分的難得機會，一定會讓全世界都知道。首先謙虛對獅子座來說並不是熟悉的本能，表現囂張反而是按捺不住的事。獅子期望的不僅是別人對他的恭賀，更是大家的讚美，他不會理會升職可能有些人不開心，但熱愛告訴別人自己的事，在社交媒體大肆宣揚是必然的，都是頗囂張的行為。

雙子座 ：升職後會馬上跟上司同事一起慶祝，因為雙子座的人生就是由不同的人組成故事，所以沒有他人的提拔，升職在他眼中可能不是那般容易。在乎人脈關係的雙子會藉此機會跟上司拉近關係，這在別人眼中看似是囂張的事，卻是爭取上游的更好機會，難得可以感激某某人的提拔，一定會珍惜和及時去做，為未來鋪好路。

天蠍座 ：一向低調，內心其實對權力及金錢的誘惑毫無抵禦能力，那份慾望會驅使他更努力向上攀爬。在升職前和升職後，態度或許會有所不同，亦要細心留意才觀察到這份變化，始終是權力的遊戲，有權才有力，在他的權力下工作，永遠就是可以話事的那一個，你有多麼不願意都要配合。

占星師Ida