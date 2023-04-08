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關菊英蒲頭飯敍 精神飽滿
過着半退休生活的藝人關菊英，2019年突然傳出身體有毛病，要經常出入醫院。近日網上平台見到關菊英的飯局照，相中的她精神飽滿、面色紅潤，更帶同其同性密友周偉利出席，當晚同場還有張智霖、袁詠儀、羅蘭、葉童、姜大偉及李琳琳夫婦等，相當熱鬧。
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