娛樂

吳啟華豪宅露台吹水
藝人吳啟華近年在內地發展及定居，愛買磚頭的他被指密密入市，做大灣區樓王！
近日網上流傳影片見他與一名女子在高樓大廈的露台位置閒聊，據知該豪宅最細的小戶型單位售價近4,000萬港元起跳，大戶型的單位售價則高達1億6,000萬港元，絕對是頂級豪宅！
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