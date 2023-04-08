黃婉恩朝聖谷出「湯碗胸」

選美出身的藝人黃婉恩曾經擔任無綫娛樂新聞台的採訪工作，亦有客串劇集演出，但工作量不多。早前她周遊列國，去完東京再飛法國巴黎，上月又去日本滑雪。日前她以一身戰鬥格參加音樂節，穿上低胸吊帶連身裙，谷出「湯碗胸」，不少網民都讚她夠火辣，被其性感打扮電暈！