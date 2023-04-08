昆凌一桿入洞 周杰倫認輸自貶陪打

台灣天王周杰倫（周董）懂得享受人生，工作時工作，玩樂時就盡情玩樂，近來迷上高爾夫球的他曾自命球技了得，連世界球后曾雅妮都冇面畀，可是卻甘拜太太昆凌下風。日前他們孖住去打波，周董於社交網分享昆凌英姿，其中一球目測距離洞口超過100米，她竟輕鬆一桿入洞，令周董都忍不住說：「老實說，我是不是來陪打的。」昆凌則謙虛回應：「不要誤會，今天最好的都被你Po上來了。」

下月周董就會來港舉行演唱會，早前門票公開發售秒速售完，有黃牛飛炒至過萬元之餘，甚至出現千奇百怪的搵錢招數，有人推出6萬元套票包豪華遊艇在中環海濱核心範圍外海域航行，蒙騙歌迷，更有牙醫買了演唱會飛作商業廣告之用。主辦單位得知仍有很多歌迷向隅，在完成於指定期限辦理退票及換票手續後，公布還剩小量門票將於本月10日在指定的平台發售，叮囑歌迷要在正式的官網購票，以防受騙！

籲提防買假票 發言人表示有些不同的黃牛網站，聲稱可以用幾萬元買到一張前排門票，他呼籲大家千萬不要上當，他們最近在驗證回收門票時，發現了不同的方式造假，包括有些用真的平價門票，改成1,380元的高價票，所以於非官方網站購買門券，風險十分高。